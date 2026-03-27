Fatih'te kadın cinayeti! Cezayir uyruklu zanlı tutuklandı

Fatih'te dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.

İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cezayir uyruklu Veli C. ile dini nikahlı eşi Nasıra Saigi'nin evine, 22 Mart'ta akşam saatlerinde bayram ziyareti için misafir geldi. Misafirlerin gitmesinin ardından ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Veli C. evden çıkarken, sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Daireden çıkan son kişinin Veli C. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.