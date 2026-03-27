NATO zirvesi bu yıl Ankara’da

NATO zirvesi bu yıl Ankara’da

2026 NATO Liderler Zirvesi Ankara’da düzenlenecek. 7-8 Temmuz’da gerçekleşecek zirve için başkentte yoğun hazırlık sürerken, yaklaşık 6 bin kişi ağırlanacak.

Etimesgut Havalimanı yenileniyor, Külliye ve ATO Congresium zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve kapsamlı bir savunma forumu düzenlenmesi planlanıyor.

NATO Liderler Zirvesi’nin bu yılki adresi Türkiye olacak. Ankara’da gerçekleştirilecek kritik toplantı öncesinde başkentte yoğun bir hazırlık süreci yürütülüyor. Resmi kurumlar arasında koordinasyon toplantıları sürerken, organizasyonun her aşaması titizlikle planlanıyor.

İletişim Başkanlığı da zirve öncesi diplomatik temaslarını sürdürüyor. NATO müttefiklerinin başkentlerinde düzenlenen panel serisinin ilki İspanya’da gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan katıldı. Zirveye kadar bu temasların Batı başkentlerinde devam etmesi planlanıyor.

Lojistik Hazırlıklar: Etimesgut Havalimanı Yenileniyor

Ankara’daki çalışmaların önemli bir bölümünü lojistik hazırlıklar oluşturuyor. Bu kapsamda Etimesgut Askeri Havalimanı, büyük uçakların iniş-kalkış yapabileceği standartlara kavuşturuluyor. Pist çalışmalarında sona yaklaşılırken, yabancı heyetlerin konaklaması için alana bir devlet konukevi inşa edilmesi planlanıyor.

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sergi Sarayı’nda geniş kapsamlı bir basın merkezi kurulacak.

Liderlerin basın toplantılarını Beştepe’de gerçekleştirmesi planlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmelerini de Külliye’de yapması bekleniyor. Ayrıca NATO liderleri, Külliye kompleksi içinde birbirleriyle ikili temaslarda bulunabilecek.

