Direksiyon başındaki o hatalara artık geçit yok! Sadece ceza değil ehliyet de gidiyor

Trafik güvenliğini tehlikeye atan cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri ihlallerinde yaptırımlar sertleşti. İlk seferde ağır para cezalarıyla karşılaşan sürücüler, ihlali tekrarlamaları durumunda ehliyetlerini teslim etmek zorunda kalacak.

Trafik cezalarındaki artış ve caydırıcı yaptırımlar, sürücüler için yeni ve daha sıkı bir dönemi beraberinde getirdi. 25 Mart 2026 itibarıyla resmen uygulanmaya başlanan trafik düzenlemesi kapsamında, emniyet güçleri kural ihlallerine karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edecek.

Bu düzenleme kapsamında, trafik denetimleri artık sadece karadan yapılmıyor. Havadan da takip edilen kurallar, Edirne gibi şehirlerde dronlar yardımıyla sıkı şekilde kontrol ediliyor. Trafik ekipleri, özellikle araç kullanırken cep telefonu ile konuşan ya da mesajlaşan sürücüleri dron destekli uygulamalarla tespit ediyor. Yetkililer, yeni yöntemin anlık kural ihlallerine karşı önemli bir caydırıcılık sağladığını belirtiyor.

CEZA MİKTARI VE YAPTIRIMLAR ARTIRILDI

Direksiyon başındayken cep telefonu kullandığı belirlenen sürücülere ilk ihlalde 5 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Eğer aynı ihlal bir yıl içerisinde tekrar ederse, uygulanacak para cezası 20 bin liraya kadar yükseliyor ve her tekrar için sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor.

YENİLENEN EMNİYET KEMERİ CEZALARI

Yeni düzenleme sadece telefon kullanımını kapsamıyor. Araçta emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara da 2 bin 500 lira para cezası veriliyor. Aynı ihlal yılda dört kez tekrarlandığında ise ehliyete el koyma yaptırımı devreye giriyor. Bu cezalarla trafikte hem kendi hem diğer yolcuların can güvenliğinin önemi vurgulanmış oluyor.

Sıkılaştırılan bu önlemler sayesinde, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaya ve yeni kuralların titizlikle uygulanacağı mesajını vermeye devam ediyor.