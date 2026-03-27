Romanya basını Türkiye'nin zaferini konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda finale yükseldi. Rumen basını Türkiye'ye mağlup oldukları maçı manşetlerine taşırken Arda Güler'i de öven ifadeler kullandılar.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya’yı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0’lık skorla Türkiye oldu.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 53. dakikada Arda Güler'in asistinde Ferdi Kadıoğlu kaydederken, bu sonuçla Türkiye adını play-off finaline yazdırdı.

Mücadele sadece Türkiye’de değil, Romanya basınında da geniş yankı uyandırdı.

GAZETA SPORTURILOR: Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz. Boğaz'da mucize gerçekleşmedi. İstanbul'da tamamen savunmaya dayalı bir oyun sergileyen Romanya kıl payı kaybetti.

G4 MEDIA: Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak. Türkler Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı.

PROSPORT: Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü.

ADEVARUL: Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek.

AGERPRES: Türkiye oyunu kontrol etti, Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi.

GOLAZO: Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu.