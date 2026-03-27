BIST 12.727
DOLAR 44,46
EURO 51,33
ALTIN 6.375,34
HABER /  SPOR

Romanya basını Türkiye'nin zaferini konuşuyor

Romanya basını Türkiye'nin zaferini konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda finale yükseldi. Rumen basını Türkiye'ye mağlup oldukları maçı manşetlerine taşırken Arda Güler'i de öven ifadeler kullandılar.

Abone ol

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya’yı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0’lık skorla Türkiye oldu.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 53. dakikada Arda Güler'in asistinde Ferdi Kadıoğlu kaydederken, bu sonuçla Türkiye adını play-off finaline yazdırdı.

Mücadele sadece Türkiye’de değil, Romanya basınında da geniş yankı uyandırdı.

GAZETA SPORTURILOR: Elveda Amerikan rüyası. Bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğiz. Boğaz'da mucize gerçekleşmedi. İstanbul'da tamamen savunmaya dayalı bir oyun sergileyen Romanya kıl payı kaybetti.

G4 MEDIA: Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak. Türkler Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı.

PROSPORT: Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü.

ADEVARUL: Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek.

AGERPRES: Türkiye oyunu kontrol etti, Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi.

GOLAZO: Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'un oğlunun giydiği Türkiye forması gündem oldu! Formanın arkasında yazana bakın
Ali Koç'un oğlunun giydiği Türkiye forması gündem oldu! Formanın arkasında yazana bakın
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Kripto para düzenlemesi geri çekildi: AK Parti'den açıklama geldi
Kripto para düzenlemesi geri çekildi: AK Parti'den açıklama geldi
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlar gözaltında
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlar gözaltında
Vincenzo Montella'yı kızdıran soru! Rumen gazeteciye tokat gibi cevap
Vincenzo Montella'yı kızdıran soru! Rumen gazeteciye tokat gibi cevap
Toplu taşıma ücretsiz oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı kimler yararlanacak?
Toplu taşıma ücretsiz oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı kimler yararlanacak?
Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor
Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor
ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'ya 10 bin ek asker göndermeyi değerlendiriyor
ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'ya 10 bin ek asker göndermeyi değerlendiriyor
ABD basınından bomba iddia! İran ile görüşmeler devam ederken 10 bin...
ABD basınından bomba iddia! İran ile görüşmeler devam ederken 10 bin...
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı
Yeni vergi açıklandı! Yüzde 17,5 uygulanacak
Yeni vergi açıklandı! Yüzde 17,5 uygulanacak