ABD basınından bomba iddia! İran ile görüşmeler devam ederken 10 bin...

ABD basınından bomba iddia! İran ile görüşmeler devam ederken 10 bin...

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor.

Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın, görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Haberde bu askerlerin, halihazırda bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askere ek olarak yollanacağı öne sürüldü.

Öte yandan, askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacakları konusunda ise bilgi verilmedi.

Açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin tüm duyuruların Pentagon'dan yapılacağını vurgulayarak, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump'ın emrinde tüm askeri seçenekler her daim mevcuttur." ifadesini kullandı.

WSJ'nin 24 Mart'taki haberinde de Pentagon'un, ABD ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapan 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Trump, dün İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu duyurmuştu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı
Yeni vergi açıklandı! Yüzde 17,5 uygulanacak
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Hürmüz Boğazı mesajı
Eski eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
'İran çok büyük bir hediye verdi' demişti! Trump o hediyeyi açıkladı
Arkadaşları Nermin'den haber alamayınca ekipler eve gitti! İçiri girdiler ve...
ABD Başkanı Trump'ın imzası banknotlarda yer alacak
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde 6 kişi öldü
Putin ile Trump arasında karşılıklı saygı vurgusu
A Milli Takım'ın rakibi Kosova oldu
Trump: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
