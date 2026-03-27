DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Hürmüz Boğazı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Hürmüz Boğazı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını belirterek, "boğazdan menfaati olan ülkelerin harekete geçmeleri gerektiğini" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransa'ya hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rubio, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, "Bizim enerjimizin çok az bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu konuda büyük menfaati olan ülkeler var, bu yüzden onlar harekete geçip bu sorunu çözmelidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını savunan Rubio, "İran, küresel deniz taşımacılığını tehdit etmeyi bırakırsa bu durum yarın bile çözülebilir. Bu tehditler, bir skandal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası hukuka önem veren tüm ülkeler bu konuda bir şeyler yapmalıdır." diye konuştu.

Rubio, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerin detaylarına ve kimlerle görüştüklerine girmeyeceğini kaydederek, "Mesajları ileten aracı ülkeler var ve ilerleme kaydedildi. Gördüğünüz gibi somut ilerlemeler kaydedildi. Boğazdan geçen enerji miktarı artıyor, olması gerektiği kadar değil ama bir kısmı arttı." ifadelerini kullandı.

Eski eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Eski eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
'İran çok büyük bir hediye verdi' demişti! Trump o hediyeyi açıkladı
'İran çok büyük bir hediye verdi' demişti! Trump o hediyeyi açıkladı
Arkadaşları Nermin'den haber alamayınca ekipler eve gitti! İçiri girdiler ve...
Arkadaşları Nermin'den haber alamayınca ekipler eve gitti! İçiri girdiler ve...
ABD Başkanı Trump'ın imzası banknotlarda yer alacak
ABD Başkanı Trump'ın imzası banknotlarda yer alacak
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde 6 kişi öldü
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde 6 kişi öldü
Putin ile Trump arasında karşılıklı saygı vurgusu
Putin ile Trump arasında karşılıklı saygı vurgusu
A Milli Takım’ın rakibi Kosova oldu
A Milli Takım’ın rakibi Kosova oldu
Trump: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim
Trump: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık
Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asisti anlattı
Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asisti anlattı
Keçeli: Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
Keçeli: Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz