Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilere tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu kritik galibiyetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Erdoğan, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve millî futbolcularımız ile konuştu.

Öncelikle A Millî Takımımızın başarısından ötürü TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90 dakika boyunca sergilemiş oldukları üstün performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcularımızı kutlayarak; Dünya Kupası'na katılabilmek adına Kosova ile 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynayacakları play-off turu final müsabakası için başarı dileklerini iletti.

Milli futbolcular da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

