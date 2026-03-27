Ali Koç'un oğlunun giydiği Türkiye forması gündem oldu! Formanın arkasında yazana bakın

Türkiye Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaştı. Mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç’un giydiği forma gündem oldu.

Abone ol

26 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen milliler, play-off yarı finalinde Tüpraş Stadyumu’nda sahaya çıktı. Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında Ali Koç da yer aldı. Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte maçı stadyumdan izledi.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Kerim Rahmi Koç’un giydiği A Milli Takım formasının arkasındaki yazı sosyal medyada gündem oldu.

Koç’un formasında, Mert Hakan Yandaş isminin yer aldığı görüldü.

Bu detay kısa sürede dikkat çekerken, bazı kesimler tarafından söz konusu tercihin, hakkında bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılama süreci devam eden futbolcuya destek niteliği taşıdığı şeklinde yorumlandı.