Nihat Kahveci milli futbolcuyu öve öve bitiremedi! Söyledikleri olay oldu

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Türkiye'nin Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlıları play-off finalinde Kosova'nın rakibi yapan golü ise Arda Güler'in müthiş asistinde Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirirken Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu ifadeler kullandı. Kahveci'nin yorumlarından öne çıkanlar şöyle...

"Bu maçlarda çok koşacaksın, bizimkiler koştular"

"Böyle maçları oynamak kolay değil. Rakipten gol yememek, az pozisyon vermek ve aynı zamanda bol pozisyon üretmek ciddi bir iş. Bu maçlarda çok koşacaksın, bizimkiler koştular. Mücadele edeceksin, ettiler. Topun olduğu yerde üç kişiyle basacaksın, bastılar.

"Üretilmiş en iyi robot"

Fenerbahçe döneminden beri hep söylerim; son yılların üretilmiş en iyi 'robotu' Ferdi. Bugün güncellemelerini de yenilemiş, 2026 yılında 'en iyi üretilmiş robot benim' dercesine oynadı. Robot gibi; sol bek, sol ön, merkez, iç... 

