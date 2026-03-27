HABER /  EKONOMİ

Yeni vergi açıklandı! Yüzde 17,5 uygulanacak

Yeni vergi açıklandı! Yüzde 17,5 uygulanacak

Yatırım fonu alanlara ilişkin stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni stopaj oranı yüzde 17,5 oldu.

Finans profesyonelleri tarafından yönetilen yatırım fonlarına ilişkin stopaj güncellemesi yapıldı.  Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi.

Yüzde 17,5 oranında alınacak

NTV' de yer alan habere göre hisse yoğun fonlarla uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 stopaj oranı korunurken, diğer fon kazançlarından yüzde 17,5 oranında stopaj vergisi alınacak.

