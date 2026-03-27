Putin ile Trump arasında karşılıklı saygı vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, France 2 kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Rusya’nın sivil hedefleri vurmadığını savundu ve Ukrayna’yı sivillere yönelik saldırılarla suçladı. Lavrov ayrıca Vladimir Putin’in diyaloğa açık olduğunu belirtirken, barış müzakerelerinin Avrupa Birliği ve NATO tarafından engellendiğini öne sürdü ve Putin ile Donald Trump’ın karşılıklı saygı çerçevesinde iletişim kurabildiğini ifade etti.

Lavrov, "Birçok defa dile getirdik. Biz asla tamamen sivil hedefleri vurmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırı hedeflerinin bir şekilde Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetlerine bağlı olduğunu savunan Lavrov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya'da, sivil hedeflere saldırmaktan asla çekinmiyor." dedi.

PUTİN İLE TRUMP BİRBİRLERİNE SAYGI DUYUYOR

Lavrov, Putin ve Trump'ın birbirlerine saygı duyduklarını ve her zaman aynı fikirde olmasalar da "büyük siyasetçiler" gibi anlaşabildiğini dile getirdi.

"PUTİN, DİYALOĞA HER ZAMAN AÇIK"

Lavrov, geçen yılki Alaska zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında barış konusunda yapılan tüm müzakerelerin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO tarafından engellendiğini iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Putin'e olası bir telefon araması hakkında ise Lavrov, "Vladimir Putin, diyaloğa her zaman açık." dedi.