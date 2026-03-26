Trump: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim

İran'ın enerji altyapısını bombalama tehdidini 'Tahran'ın isteği üzerine' 6 Nisan'a kadar ertelediğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, mevcut müzakerelerin 'çok iyi gittiğini' söyledi.

Abone ol

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

TRUMP, İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ UZATTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik yıkım sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan Pazartesi gününe kadar duraklattım" ifadelerini kullandı.

"Görüşmeler sürüyor ve sahte haber medyasının ve diğerlerinin aksine oldukça iyi gidiyor" diye ekleyen Trump, daha önce ABD'nin İran ile bir anlaşmaya varıp varamayacağı konusunda belirsizlik sinyali verirken Tahran yönetiminin müzakereye istekli olduğunu öne sürdü.