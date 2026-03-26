Bakan Kurum’dan ABD’de STK temsilcilerine iklim değişikliğine karşı ortak sorumluluk çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York’ta STK’larla bir araya gelerek Türkiye’nin COP31 Başkanlığı vizyonunu ve Sıfır Atık Hareketi’ni anlattı. Kurum, iklim krizine karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda küresel ölçekte sorumluluk almaya çağırdı. Sıfır Atık yaklaşımının somut sonuçlar verdiğini belirten Kurum, ortak irade ve iş birliğiyle krizin yönetilebileceğini ifade etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrine gitti. BM Türkevi binasında 140’a yakın ABD’li iş insanı ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 Başkanlığı ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuştu. Konuşmasında iklim krizinin dünyaya etkisine dikkat çeken Bakan Kurum, “İklim krizi bir ihtimal değildir. Bir uyarı değildir. Bir senaryo hiç değildir. İklim krizi, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir. Bilim bize açıkça şunu söylüyor: Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece sınırına hızla yaklaşıyor. Aşırı hava olaylarının sıklığı son 50 yılda artarak katlanmış durumda. Her yıl milyarlarca ton atık üretiyoruz. Bunun önemli bir kısmını da doğaya kontrolsüz şekilde bırakıyoruz. Artık mesele sadece çevre değildir. Mesele; ekonomi, gıda güvenliği, su güvenliği ve toplumların istikrarıdır. Bunu bir çevre krizi değil, bir sistem krizi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“DOĞA ARTIK UYARI YAPMIYOR, SONUÇ GÖSTERİYOR”

Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan iklim olaylarıyla ilgili örnekler veren Bakan Kurum, “Coğrafyalarımız farklı, dillerimiz renklerimiz inançlarımız farklı ama hikayemiz aynı. Amerikalıların artık çok sık kullandığı bir ifade var; ‘Bugün doğa, tıpkı bir kanarya gibi çığlık atıyor ve bize tehlikeyi haber veriyor.’ Yani doğa artık uyarı yapmıyor, sonuç gösteriyor. Sonuçlardan hepimiz ciddi anlamda etkileniyoruz. İşte tam bu noktada bir tercih yapmak zorundayız: Ya bu gidişatı izlemeye devam edeceğiz ya da kötü gidişe yön vereceğiz” diye konuştu.

“SIFIR ATIK BUGÜN DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİDİR”

Bakan Kurum, Türkiye olarak kötü gidişata yön vermek için Sıfır Atık Hareketini başlattıklarını söyledi: Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, çok taraflılığı savunuyor, Net Sıfır Emisyon vizyonuyla, saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz ve bugün artık küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile bu kötü gidişe yön vermeyi seçtik. Bu yüzden Sıfır Atık yaklaşımını geliştirdik ki bu, bugün dünyanın en büyük çevre projesidir. Ama bunu bir çevre politikası olarak değerlendirmedik. Gücünü medeniyet değerlerimizden alan; Selçuklu'dan başlayıp Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar medeniyetin tüm izlerini taşıyan bir kalkınma ve gelecek modeli olarak ele aldık. Ve şunu her fırsatta dile getirdik; artık her ülke kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilmelidir. Her ülkenin kendine her alanda; enerji, gıda, turizm, sanayi, üretim alanında aklınıza ne geliyorsa yetebilmesi çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ve bunu da yaparken dünyaya, ortak evimiz dünyamıza zarar vermeden yapmak durumundayız. Bunun yollarını hep birlikte aramak durumundayız.

“BİZ ÖLÇTÜK, İZLEDİK VE YÖNETTİK”

Türkiye’nin bugün 205 binden fazla bina ve yerleşkede Sıfır Atık sistemini kurduğuna, 25 milyon kişiye bu konuda eğitim verdiğine dikkat çeken Bakan Kurum, geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 36'nın üzerine çıkarma başarısını elde ettiğine vurgu yaptı. Bakan Kurum, bu oranı 2035 yılında yüzde 60, 2053 yılında yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. “Ölçemezseniz asla yönetemezsiniz” ifadesini kullanan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Biz ölçtük, izledik ve yönettik. Bu dönüşümün aslında en kritik ayağı sistemi değiştirmekti, alışkanlıkları değiştirmekti. Yani kaynağın sonsuz olduğu bilinciyle yaşamamamız; kılığımızı, kıyafetimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi bu çerçevede tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini de aslında doğa bize söylüyor. Bu manada Depozito Yönetim Sistemi ki yaklaşık 25 milyar ambalajı burada Depozito Yönetim Sistemi'yle birlikte izlenebilir hale getirdik. Bu yaklaşım aslında milletimizden de ciddi manada karşılık gördü.

“SIFIR NOKTASINA GELMİŞ DURUMDAYIZ”

Türkiye’nin Sıfır Atık başarısını COP31’de örnek göstereceklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: Şimdi bu tecrübeyi küresel ölçekte büyütme zamanı ve işte COP31 tam bu noktada devreye giriyor. Yani hep birlikte eyleme geçmek zorundayız. Eylemi hızlandırmak zorundayız. Konuşarak vakit kaybedemeyiz. Çünkü önümüzde böyle bir zaman yok, maalesef artık son noktaya, sıfır noktasına gelmiş durumdayız. İşte tam bu noktada COP31 olarak devreye giriyoruz ve dünyanın artık sonuç görmek istediğinin farkındalığıyla hareket ediyoruz. Hepinizin çok iyi bildiği bir ifade vardır; ‘uygulama stratejinin önüne geçer.’ Bu nedenle biz COP31'i klasik bir zirve olarak kurgulamıyoruz. Biz COP31'i aslında bir kırılma anı olarak görüyoruz ve bu kırılmanın adı da şudur: Uygulama. Uygulama, uygulama, uygulama... Bizim yaklaşımımız net; diyalog içinde olacağız, uzlaşıyla hareket edeceğiz, herkesi dinleyeceğiz. Masanın etrafında olur, kenarında olur, köşesinde olur ama dinleyeceğiz. Yani herkesin görüşlerine, fikirlerine saygı duyacağız, dikkate alacağız ve uzlaşıyla hareket edip en önemlisi de bu uzlaşıdan çıkan sonuçlarla birlikte aksiyon alacağız.

“2 YILDA 500 BİN KONUTU SIFIR ATIK YAKLAŞIMIYLA İNŞA ETTİK”

Konuşmasında Türkiye’nin deprem sonrası yeniden inşa başarısına dikkat çeken Bakan Kurum, COP31 sürecinde de benzer bir gayretin ortaya konması gerektiğini ifade etti: Bakın biz 2023'te Asrın Felaketi’ni yaşadık. Bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimiz etkilendi. 53 binden fazla canımızı, kardeşimizi kaybettik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya örnek olacak sürdürülebilir bir bakış açısıyla; o gün 6 Şubat sabahı tuttuğumuz depremzede kardeşimizin elini bırakmadan, 2 yılda 500 bin konutu Sıfır Atık yaklaşımıyla inşa ettik ve milletimizin hizmetine sunduk. İsterseniz oluyor. Gayret ederseniz, mücadele ederseniz hepsi oluyor. Burada önemli olan samimiyet ve bu samimiyetle birlikte aksiyon almak, icra ve eser üretmek. İşte biz de bu zirvede bunu yapacağız, bunu yapmak istiyoruz. Finansı konuşacağız ama somut yatırım mekanizmalarıyla konuşacağız. Politikalar konuşulacak ama uygulama takvimleriyle. Yani ‘ben bunu yaparım, ederim’ ama ne zaman? Ne zaman gerçekleştireceğiz? Artık dünya bizden yeni bir karar beklemiyor, 80'in üzerinde karar var. Evet biz bugüne kadar alınmış bütün kararları dikkate alacağız. Ancak bu gidişatı, hani o 1,5 derece hedefini yakalayacak aksiyonu almak durumundayız.

“ARTIK SAVAŞLARDA PETROLÜ DEĞİL SUYU KONUŞACAĞIZ”

Bakan Kurum, dünyanın ülkeler arası çatışmalar başta olmak üzere birçok alanda sınandığı bir dönemi yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: Bu sürecin en kritik aktörü sizlersiniz; iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları. Çünkü sizler güven inşa ediyorsunuz. Siz toplumun dili oluyorsunuz, toplumun aslında düşüncesini dile getiren kuruluşlarsınız. Ve şunu çok net biliyoruz; sivil toplum yoksa, iş dünyası yoksa dönüşüm de yoktur. Milletin nezdinde karşılığı olmayan bir işin aslında fiilen gerçekleşme imkanı da yoktur. Biz sizinle beraber hızlı değil, aslında kalıcı bir çözüm istiyoruz. Bu yüzden sizleri sadece destekçi değil bu sürecin kurucu aktörleri olarak görüyoruz. Değerli dostlar artık o çok geç kaldığımız süreç için ellerimizi birleştirmeliyiz. Çünkü bugün dünya yeni bir eşikte. Savaş sesleri yükseliyor, bölgemizde kan dökülüyor. Enerji rekabeti artıyor. Gıda güvenliği yine risk altında. Su kaynaklarımız azalıyor. Artık savaşlarda petrolü konuşmayacağız, savaşlarda suyu konuşacağız, suyu. Su o kadar kıymetli olacak ki... Enerji evet kıymetli ama yani belki enerjisiz yaşayabilirsiniz ama susuz yaşayamazsınız. İşte bu tablo içinde şu gerçeklik var; iklim meselesi de artık sadece bir çevre meselesi değildir. Ekonomidir, güvenliktir, adalettir. Ve Türkiye olarak biz bu sürece bütüncül bir yaklaşımla bakıyoruz. Bir yandan iklim adaletini savunuyoruz, bir yandan yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz. Bir yandan kalkınma hakkını koruyoruz, diğer yandan da hep birlikte sürdürülebilirliği güçlendiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki adil olmayan bir dönüşüm asla kalıcı olamaz. Ve uygulanmayan bir kararın aslında hiçbir anlamı da yok. Karar alıyorsunuz ama uygulamak, hayata geçirmek zorundasınız.

“HAREKETE GEÇERSEK BU KRİZ YÖNETİLEBİLİR, GELECEK KURTARILABİLİR”

Bakan Kurum, STK temsilcilerine iklim değişikliğine karşı iş birliği yapma ve aksiyona geçme çağrısı yaparak konuşmasını tamamladı: Sözün özü şu; artık çok net bir noktadayız. Ya konuşmaya devam edeceğiz ya da hep birlikte harekete geçeceğiz. Ya alışkanlıklarımızı koruyacağız ya da hep birlikte o alışkanlıklarımızı değiştirerek geleceğimizi kurtaracağız. Bunun aslında ortası yok, "Hani idare edebilir misiniz?" kısmını çoktan geçmiş durumdayız. Sıfır Atık bize şunu gösterdi; irade varsa, sistem kurulursa sonuç alınır, netice verir. Ve bu nedenle sizlere çok açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Sadece izleyen olmayalım. Sadece eleştiren olmayalım, eleştirmek çok kolay. Hep birlikte aslında eksik aramaktan ziyade o büyük sorunu giderecek iradeyi ortaya koyalım. Taraf olalım, sorumluluk alalım, hep birlikte sahaya inelim. Gelin güveni hep birlikte inşa edelim. Uzlaşıyı birlikte kuralım ve dünyaya şunu gösterelim, şunu hep birlikte güçlü bir sesle ifade edelim: Harekete geçersek bu kriz yönetilebilir ve gelecek kurtarılabilir. Şunu unutmayın; bugün burada vereceğimiz kararlar yarın aslında çocuklarımızın yaşayacağı dünyayı belirleyecek. Hep birlikte çok önemli bir misyonumuz var ve tarih asla kararsızları, bekleyenleri yazmayacak. Tarih sadece ve sadece harekete geçip sorumluluk alanları yazacak. Amerikalıların bir sözü var çok güzel; “Dünü geçtik, yarın belirsiz, elimizde sadece bugün var." Yine Hazreti Mevlana der ki, “Dün dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım.” Ben de ortak evimiz dünya için yeni şeyler söylemek, yeni şeyler yapmak isteyen herkesi ellerimizi birleştirmeye davet ediyorum.

AĞIRBAŞ: COP31 GELMİŞ GEÇMİŞ EN FAZLA KATILIMLI COP SÜRECİ OLACAK

Toplantıda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş da Sıfır Atık Hareketi’nin COP31 süreci için önemine dikkat çekti. Ağırbaş, “Ben bir genç olarak şunu ifade ediyorum; COP31 gelmiş geçmiş en fazla katılımın olduğu, en fazla farklı sesin bir arada olduğu COP süreci olacak. Biz COP Başkanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde yeni bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Toplumların bütün kesimlerini, bütün dezavantajlı grupları sürecin içine dahil ederek dünyadaki herkesin temsil edildiği bir COP sürecini yönetmek istiyoruz. Geldiğim şehirde üç farklı imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. Farklı dini inanç gruplarından, farklı etnik kökenlerden insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir şehir ve biz bu mozaiği COP31 sürecinde de dünyaya göstermek istiyoruz” dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ise programda söz alarak Türkiye’nin COP31 sürecini başarıyla tamamlayacağına vurgu yaptı.