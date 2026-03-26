The Economist’ten dikkat çeken İran kapağı

The Economist dergisi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimi kapağına taşıyarak “Avantaj İran’da” başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Britanya merkezli dünyaca ünlü The Economist dergisi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı kapağına taşıdı. 

Derginin bu haftaki sayısında "Avantaj İran'da" başlığıyla yayımlanan kapakta, dünya haritasının İran bayraklı yüzüklü bir elle sıkılmış hali resmedildi. 

Kapak görseli, ABD ve İsrail'in başlattığı savaşla, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatmasının küresel piyasalara etkilerine dikkat çeken bir eleştiri niteliği taşıyor.

Kapak yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ay süren bombardıman hiçbir şey kazandırmadı. Donald Trump tırmanacak mı, yoksa konuşacak mı?"

The Economist’ten dikkat çeken İran kapağı - Resim: 0

"İRAN REJİMİ ETKİLENMEMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR, ARTIK STRATEJİK BİR AVANTAJA SAHİP"

Öte yandan The Economist analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın adımlarının İran'ı etkilemediğini vurguladı:

"Donald Trump, İran'a karşı yanlış yönlendirilmiş savaşında alışılmadık derecede çılgın bir haftaya başkanlık etti. Başkan, İran'ın sivil enerji altyapısına yönelik yakın zamanda cezalandırıcı bombalama tehdidinde bulunmuştu. İran boğulmadı, piyasalar ise gitti. Bunun ardından bir U dönüşü oldu. Bay Trump, barış görüşmeleri için gizli önerilerden haberdar olduğunu ve ertelediğini söyledi. Pentagon daha sonra 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir kısmını göndereceğini açıkladı. Bu, tırmanmanın hâlâ bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Bu belirsizlik içinde, İran rejimi etkilenmemiş gibi görünüyor. Dikkat çekici bir şekilde, artık rakiplerine karşı stratejik bir avantaja sahip."

