Bizim Çocuklar, Romanya'yı devirdi! Dünya Kupası için son adım!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahasında Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeri play-off yarı final mücadelesinde A Milli Takım sahasında Romanya'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 1-0 kazandı.
Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ferdi'nin golünün asistini de Arda Güler yaptı.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız finale yükseldi. Milliler final mücadelesinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle karşılaşacak. Final maçından da galibiyetle ayrılmamız durumunda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edeceğiz.
Türkiye 1 - 0 Romanya
90'Son düdük geldi ve Milli Takımımız sahadan 1-0 galip ayrıldı.
90'Maçın sonuna en az 3 dakika daha oynanacak.
81'Ferdi tribünlere ayağa kalkın çağrısında bulundu.
72'Arda sol çaprazdan kaleyi yokladı. Arda'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.
63'İsmail Yüksek'in uzaktan vuruşu üstten auta gitti.
61'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan, sağ ayağıyla uzak direğe vuruşunu yaptı top üst direğe çarparak auta gitti.
59'Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.
56'Arda Güler'in vuruşu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.
52'GOOOOLLLLLLL! Milli Takımımız, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Arda sağ kanattan içeri ortaladı. Savunma arkasına sarkan Ferdi, ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
48'İsmail ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. İsmail'in şutunda top yandan dışarı çıktı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
39'Barış Alper rakibinin sağından atıp solundan geçmeye çalıştı ama top beklediğinden hızlı gitti.
33'Şık çalımlarla ceza sahasına giren Kenan içeri ortaladı. Kale önünde savunmadan seken top kornere gitti.
23'Ceza sahamızda topla buluşan Hagi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
16'Hakan ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hakan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.
9'Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper son çizgiye inerek içeri çevirdi. Kaleci Radu topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
3'Maça hızlı başlayan millilerimiz geride kalan iki dakikayı Romanya yarı sahasında geçirdi.
1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.
Türkiye - Romanya ilk 11'ler
Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış, Kenan, Kerem.
Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.