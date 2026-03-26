NATO: İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri başarıyla engelledik

NATO'nun Türkiye'nin güvenliği konusundan yeni tedbirler alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Genel Sekreter Mark Rutte, her daim müttefiklerin yanından olduklarını İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzelerin engellenmesinin bunun bir örneği olduğunu söyledi.

NATO genel Sekreteri Mark Rutte, 2025 Yıllık Raporu'nun yayımlanması vesilesiyle Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın sürekli değiştiğini ve NATO'nun bu değişime karşı kendini uyarladığını kaydeden Rutte, konuşmasında Orta Doğu'yu kana bulayan savaş hakkında da konuştu. 

'TÜRKİYE' SORUSUNA YANIT VERDİ

"Türkiye’nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlanıyor mu" sorusunu yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, şunları kaydetti:

32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız.

Türkiye’ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz.

Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz.

"TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZELERİ 3 AYRI OLAYDA BAŞARIYLA ENGELLEDİK"

Güvenlik konusunda yakın bir işbirliğinin bulunduğunu belirten Rutte, "NATO tüm müttefiklerinin yanında kararlılıkla duruyor ve İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri 3 ayrı olayda başarıyla engelledik" dedi.

"İTTİFAK TOPRAKLARINI KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

 Rutte, askeri planlamalarla ilgili gizli detaylara giremeyeceğini belirterek,"Ancak şu konuda size güvence verebilirim.

NATO, dünya tarihinin en güçlü askeri ittifakı ve tüm müttefikler, ittifak topraklarının her karışını korumak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez"
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin kalemini kırdı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin kalemini kırdı
İran: ABD-İsrail saldırılarında can kaybı 1937’ye yükseldi
İran: ABD-İsrail saldırılarında can kaybı 1937’ye yükseldi
BAE, hava savunma sistemlerinin 15 balistik füze ve 11 İHA’yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi
BAE, hava savunma sistemlerinin 15 balistik füze ve 11 İHA’yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi
Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı! 'Hürmüz' kartı masada
İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı! 'Hürmüz' kartı masada
İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1937'ye yükseldiğini duyurdu
İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1937'ye yükseldiğini duyurdu
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam Türkiye'ye teşekkür etti
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam Türkiye'ye teşekkür etti
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Soykırım şebekesi coğrafyamızı felakete sürüklüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Soykırım şebekesi coğrafyamızı felakete sürüklüyor
HDI Sigorta'nın internet sitesine "gümüş" ödül
HDI Sigorta'nın internet sitesine "gümüş" ödül
Norveç'te Epstein soruşturması! Son 20 yılda görev yapmış dışişleri bakanları ifade verecek
Norveç'te Epstein soruşturması! Son 20 yılda görev yapmış dışişleri bakanları ifade verecek