Kan donduran itiraf! Ölü bulduğunu söylemişti: Cinsel birliktelik yaşadık sonra...

Beyoğlu’nda birlikte yaşadığı kişiyi evde ölü bulduğunu söyleyen kadın, Adli Tıp raporunda ölümün boğulma sonucu gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde maktulü boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Beyoğlu'na bağlı Kulaksız Mahallesi'nde evde ölü bulunan ve hakkında "şüpheli ölüm" raporu tutulan F.D'nin (59) ölümüne ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, maktulü ölü bulduğunu iddia ederek polise ihbarda bulunan Bilge D'nin (49) ifadesine başvurdu.

ÖLÜ BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Bilge D, olay günü polise verdiği ifadesinde, maktulle aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını, banyodan çıktığında F.D'nin yerde ölü vaziyette yattığını iddia etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adli Tıp Kurumundan çıkan rapor sonucu maktulün boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Bilge D'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

Şüpheli, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu kavga ettikleri maktulü üzerine çıkıp boğarak öldürdükten sonra polise "Cinsel birliktelik yaşadık. Sonra ben odadan çıktım. Geri döndüğümde onu yerde yatarken buldum. Kalp krizi geçirmiş olabilir​" diye ihbarda bulunduğunu anlattı.

KAN DONDURACAK SÖZLER

Bilge D., daha sonra cinayeti şu sözlerle itiraf etti:

"Sanırım cinsel uyarıcı hap almıştı. Birkaç kere birlikte olduk. Ters ilişkiye girmemizi istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Onu itince yere düştü. Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana vurmaya ve boğmaya çalıştı. Onunla mücadele ettim. Onu boğarak öldürdüm."

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.