Hadi Özışık’tan dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu sözleri

Gazeteci Hadi Özışık, Bengü Türk ekranlarında katıldığı programda yaptığı değerlendirmelerde, milliyetçi camiada geçmişten bugüne uzanan saygı ve birlik vurgusuna dikkat çekti. Özışık, 1990’lı yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi ayrılık yaşamasına rağmen hiçbir zaman MHP liderlerine karşı olumsuz bir söylem kullanmadığını belirterek, bu durumun Türk siyasetinde önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

Özışık, geçmişte yaşanan ayrılıkların kırgınlıklar doğurmuş olabileceğini ancak bunun hiçbir zaman düşmanlığa dönüşmediğini dile getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun hem siyasi duruşu hem de kişiliğiyle saygı duyulan bir isim olduğunu vurgulayan Özışık, onun dürüstlük timsali olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi. Aynı şekilde MHP liderlerinin de Yazıcıoğlu’na karşı olumsuz bir tutum sergilemediğini ifade etti.

Programda Devlet Bahçeli’nin Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etmesi de gündeme geldi. Özışık, bu ziyaretin insani ve vicdani bir davranış olduğunu belirterek, bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Bahçeli’nin vefalı bir lider olduğunu savunan Özışık, geçmiş yol arkadaşlarına sahip çıkan bir anlayış sergilediğini dile getirdi.

Özışık ayrıca son dönemde Türkiye’de birlik ve beraberlik mesajlarının güç kazandığını ifade ederek, Türk ve Kürt toplumları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurguladı. Hem Yazıcıoğlu’nun hem de Bahçeli’nin benzer şekilde kapsayıcı bir anlayışı savunduğunu belirten Özışık, bu yaklaşımın Türkiye’nin iç barışına katkı sağladığını sözlerine ekledi.