TRT’den TürkMedya’ya transfer! Ziyad Varol'un yeni görevi belli oldu

TürkMedya, son olarak TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ziyad Varol ile yönetim kadrosunu güçlendirdi.

TürkMedya'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar hem özel sektörde hem de kamu yayıncılığında önemli projelere imza atan Varol, TürkMedya bünyesinde İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Stratejik bakış açısı ve içerik yönetimi alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Varol, kariyerine TürkMedya çatısı altında devam edecek.

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümündeki lisans eğitiminin ardından, İngiltere'de Westminster Üniversitesi'nde Medya Yönetimi yüksek lisansını üstün başarıyla tamamlayan Ziyad Varol, Londra'da BBC Academy başta olmak üzere birçok prestijli kurumda medya ve yayıncılık alanında eğitim aldı.

Varol, Harvard Business School'un 'Eğlence, Medya ve Spor' programına Türkiye'den kabul edilen ilk medya yöneticisi olurken, profesyonel kariyerine 2010'da ATV'de başladı ve Türk dizilerinin küresel pazara açılmasında önemli roller üstlendi.

Türk Telekom bünyesindeki Tivibu'ya 2019'da üst düzey yönetici olarak atanan Varol, görev süresi boyunca İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga gibi uluslararası spor organizasyonlarını platforma kazandırdı.

Spor içerik portföyünü genişleterek kanal sayısını artıran Varol, aynı zamanda Habitat TV'nin kuruluş sürecine liderlik etti.

TürkMedya'ya katılmadan önce Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Varol, TRT 1, TRT Spor, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Çocuk ve Diyanet Çocuk ile TRT Müzik gibi kanalların koordinasyonunu yürüttü.

Varol, bu süreçte Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii platformunun kuruluşu ve UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarının TRT'ye kazandırılması dahil olmak üzere birçok yenilikçi projede önemli rol üstlendi.

Medya kariyeri boyunca Varol, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK), Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD), Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ve Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyelikleri gibi birçok sektörel görev ve sorumluluk da yürüttü.

Bilgi birikimi ve tecrübesiyle öne çıkan Varol'un, TürkMedya'nın stratejik hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

