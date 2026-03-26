"Üzerinde işsizlik büyüsü var" dedi, hayatını kararttı! Mühendisin başına gelenler pes dedirtti
Sosyal medyada kendisini ‘Büyücü Serdar Hoca’ olarak tanıtan dolandırıcının, çaresiz insanları hedef alan akılalmaz vurgun düzeni deşifre oldu. İş arayan bir mühendisi "Kısmetin kapalı, üzerinde büyü var" diyerek kandıran sahte hocanın, dua ve ritüel adı altında topladığı paralarla kurduğu tezgah pes dedirtti. İşte mağdurları şoke eden o dolandırıcılık yönteminin kan donduran detayları...
Halk TV’den Doğancan Kuru'nun ulaştığı bilgilere göre; Instagram’da 11 bin takipçisi bulunan ve kendisini ‘Serdar Hoca’ olarak tanıtan dolandırıcı, teknolojiyle mistisizmi birleştirip akılalmaz bir vurguna imza attı. Yapay zeka ile oluşturulmuş sahte ritüel görsellerini kullanarak güven kazanan şahıs, iş arayan çaresiz bir mühendisi ağına düşürdü. "Sana iş bulma büyüsü yapacağım" diyerek 8 bin TL alan sahte hocanın, binlerce liralık vurgun düzeni bir mağdurun şikayetiyle patlak verdi.
Serdar Hoca, ağına düşürdüğü kişilerden önce sağ ve sol el avuç içi fotoğraflarını isteyip kurbanı hakkında ön yorumlar yapmaya başlıyor. Ardından karşısındaki kişinin akrabalarına ait sosyal medya hesaplarını isteyip ‘koruma çalışması’ yapacağını belirtiyor.
Dolandıracağı kişilerden akrabalarının sosyal medya hesaplarını ve telefon numaralarını isteyen büyücü; bu bilgilere ulaşmanın zor olması halinde sorun olmayacağını, kendisinin kolaylıkla bulabileceğini söylüyor.
Tüm bu verileri dolandırıcı ile paylaşan 20’li yaşlarındaki işsiz bir mühendise; “Sana işsizlik büyüsü yapılmış. Öncelikle onu bozup sana ‘pozitif yani sıfıra çıkarma’ dediğimiz işlemi yapacağım; sonrasında da iş bulma, bereket ve rızık işlemi gerçekleştireceğim” diyerek oltasını atıyor.