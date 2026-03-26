"Üzerinde işsizlik büyüsü var" dedi, hayatını kararttı! Mühendisin başına gelenler pes dedirtti

Halk TV’den Doğancan Kuru'nun ulaştığı bilgilere göre; Instagram’da 11 bin takipçisi bulunan ve kendisini ‘Serdar Hoca’ olarak tanıtan dolandırıcı, teknolojiyle mistisizmi birleştirip akılalmaz bir vurguna imza attı. Yapay zeka ile oluşturulmuş sahte ritüel görsellerini kullanarak güven kazanan şahıs, iş arayan çaresiz bir mühendisi ağına düşürdü. "Sana iş bulma büyüsü yapacağım" diyerek 8 bin TL alan sahte hocanın, binlerce liralık vurgun düzeni bir mağdurun şikayetiyle patlak verdi.