BIST 12.813
DOLAR 44,37
EURO 51,31
ALTIN 6.344,63
HABER /  MEDYA

Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 358 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 358 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, sosyal medya platformları üzerinden suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen soruşturmada ekipler, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç örgütü propagandası yaptıklarını, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduklarını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin sosyal medya vasıtasıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıklarını, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıdıklarını ve suç faaliyetlerini normal gösterme gayretinde olduklarını belirledi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin sosyal medyayı bir "operasyon sahası" olarak kullandıklarını, suç örgütlerine yeni eleman kazandırma gayretinde olduklarını belirledi. İncelemelerde, kapalı iletişim platformlarında kurulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi" temin etmeye veya "tetikçilik işi yapmaya yönelik ilan ve paylaşımlarda bulunulduğu" ortaya çıkarıldı.

Söz konusu paylaşımlarda şüphelilerin, motosiklet üzerinde maskeli ve silahlı pozlar verdikleri, "sadece ölüler görür" gibi tehditkar ifadelerle suç faaliyetlerini sergiledikleri görüldü.

Bu tespitlerin ardından KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 2 AK-47 tüfek ve bu tüfeğe ait 87 fişek, 1 G1 piyade tüfeği ve buna ait 124 fişek, 39 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 30 av tüfeği, 4 bin 630 fişek ile 11 bin 143 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
