İran: ABD-İsrail saldırılarında can kaybı 1937’ye yükseldi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1937’ye ulaştığını açıkladı. Açıklamada, ölenler arasında yüzlerce çocuk ve kadının bulunduğu, yaralı sayısının ise 24 bin 800’ü aştığı bildirildi.

Abone ol

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Caferiyan, uluslararası basına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in 27 gündür sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlere ilişkin bilgi verdi.

Caferiyan, saldırılarda aralarında 212 çocuk ile 240 kadının da bulunduğu toplam 1937 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

YARALI SAYISI 24 BİN 800’Ü AŞTI

Açıklamada, saldırılar sonucu yaralananların sayısına da yer verildi. Buna göre, saldırılarda 24 bin 800’den fazla İranlının yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar arasında yaklaşık 4 bin kadının ve 1621 çocuğun bulunduğu kaydedildi.