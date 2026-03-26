"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun da dönüşünün beklenmesini kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un hayatını kaybetmesi üzerine bu davadan dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Sanıklardan Cafer Akdur'un dosyasının ayrılmasıyla davadaki sanık sayısı 62'ye düştü.

