Esenyurt'ta 1 milyon 200 bin liralık altın dolu bez parçası çöpe atıldı

Esenyurt’ta yanlışlıkla çöpe atılan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 26 tam ve 2 yarım altın, atık tesisinde yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içinde altın bulunan bir paketin yanlışlıkla çöpe atıldığını fark etti.

Durumu hemen Esenyurt Belediyesine bildiren Mustafa, zabıta ekipleriyle birlikte belediyenin atık toplama tesisine gitti. Harekete geçen belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması yaptı.

Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, Mustafa ile birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların bulunduğu paketin sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.

Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı.

Zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından tutanak altına alınan altınlar, sahibine teslim edildi.

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Muhabir:Gökçe Karaköse

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Furkan Karabay’ın ev hapsi kararı kalktı
Gazeteci Furkan Karabay’ın ev hapsi kararı kalktı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli hakkında flaş karar
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli hakkında flaş karar
Savaşın acı bilançosu: İran açıkladı: Bin 937 can kaybı
Savaşın acı bilançosu: İran açıkladı: Bin 937 can kaybı
TEB'den kadın işletmecilere özel destek! 50 Milyon avro kredi anlaşması imzalandı
TEB'den kadın işletmecilere özel destek! 50 Milyon avro kredi anlaşması imzalandı
İran'dan yeni füze saldırıları Tel Aviv'de şiddetli patlamalar
İran'dan yeni füze saldırıları Tel Aviv'de şiddetli patlamalar
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'nda
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'nda
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Ordu'da sahilde insansız araç bulundu
Ordu'da sahilde insansız araç bulundu
İran'dan tartışma yaratan karar! Artık 12 yaşındakiler de göreve katılabilecek
İran'dan tartışma yaratan karar! Artık 12 yaşındakiler de göreve katılabilecek
Malatya uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı...
Malatya uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı...
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışma Hizbullah 19 İsrail tankını vurdu
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışma Hizbullah 19 İsrail tankını vurdu
Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın
Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın