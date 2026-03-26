Gazeteci Furkan Karabay’ın ev hapsi kararı kalktı

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla hakkında ev hapsi uygulanan gazeteci Furkan Karabay’ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 23 Ocak’ta gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Furkan Karabay’a verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. Karabay, daha önce 3 kez tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturma kapsamında adli kontrol uygulanan aşağıda açık kimlik bilgisi ve atılı suçu yazılı şüpheli hakkında dosya kapsamında karar verilecek olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına karar verildi.”