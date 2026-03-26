Gazeteci Furkan Karabay’ın ev hapsi kararı kalktı

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla hakkında ev hapsi uygulanan gazeteci Furkan Karabay’ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 23 Ocak’ta gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Furkan Karabay’a verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. Karabay, daha önce 3 kez tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturma kapsamında adli kontrol uygulanan aşağıda açık kimlik bilgisi ve atılı suçu yazılı şüpheli hakkında dosya kapsamında karar verilecek olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına karar verildi.”

ÖNCEKİ HABERLER
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli hakkında flaş karar
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli hakkında flaş karar
Savaşın acı bilançosu: İran açıkladı: Bin 937 can kaybı
Savaşın acı bilançosu: İran açıkladı: Bin 937 can kaybı
TEB'den kadın işletmecilere özel destek! 50 Milyon avro kredi anlaşması imzalandı
TEB'den kadın işletmecilere özel destek! 50 Milyon avro kredi anlaşması imzalandı
İran'dan yeni füze saldırıları Tel Aviv'de şiddetli patlamalar
İran'dan yeni füze saldırıları Tel Aviv'de şiddetli patlamalar
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'nda
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'nda
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Ordu'da sahilde insansız araç bulundu
Ordu'da sahilde insansız araç bulundu
İran'dan tartışma yaratan karar! Artık 12 yaşındakiler de göreve katılabilecek
İran'dan tartışma yaratan karar! Artık 12 yaşındakiler de göreve katılabilecek
Malatya uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı...
Malatya uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı...
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışma Hizbullah 19 İsrail tankını vurdu
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışma Hizbullah 19 İsrail tankını vurdu
Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın
Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü