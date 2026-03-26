HDI Sigorta'nın internet sitesine "gümüş" ödül

HDI Sigorta, dünya genelinde internet siteleri, dijital deneyimler ve interaktif projeleri değerlendiren uluslararası ödül programı Horizon Interactive Awards'ta gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta'nın tasarım estetiği, kullanıcı deneyimi kurgusu, anlaşılır içerik yapısı ile teknik performansı bir araya getiren internet sitesi, "Profesyonel Hizmetler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

HDI Sigorta'nın internet sitesi, sigortacılık gibi karmaşık bir alanı kullanıcı dostu, ve modern bir dijital arayüzle sadeleştirerek, ziyaretçilerine kolay kullanılabilir ve akıcı bir deneyim sunuyor.

Web sitesi ayrıca görsel tasarım kalitesi, fonksiyonellik, hedef kitleye uygun içerik dili ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Marka kimliği ve iş stratejisiyle uyumlu bir dijital platform olarak konumlanan HDI Sigorta internet sitesi hem kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan hem de şirketin dijital dönüşüm vizyonunu güçlü biçimde yansıtan bütüncül bir yapı sunuyor.

ABD merkezli uluslararası dijital medya yarışmalarından biri olan Horizon Interactive Awards, internet sitesi, mobil uygulama, video ve interaktif deneyim gibi alanlarda "en iyi" projeleri ödüllendiriyor.

Dünya genelinde farklı sektörlerden gelen yüzlerce başvuru, çözüm yaratıcılığı, grafik tasarım, kullanıcı deneyimi, iletilen mesaj, teknik değer gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Geçmişi 20 yılı aşkın olan yarışma, küresel ölçekte ajans ve markaların yaratıcı projelerini öne çıkarıyor.