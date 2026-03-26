Norveç'te Epstein soruşturması! Son 20 yılda görev yapmış dışişleri bakanları ifade verecek

Norveç Parlamentosu (Storting), ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in Norveçli bazı isimlerle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine son 20 yılda görev yapan dışişleri bakanlarının ifade vereceğini duyurdu.

Abone ol

Norveç'te yayın yapan NRK'nin haberinde, Norveç Parlamentosu Kontrol Komitesinin, çok sayıda Norveçli yetkilinin Epstein ile bağlantısı olduğunun ortaya çıkması üzerine 11-12 Mayıs'ta duruşma benzeri bir toplantı yapma kararı aldığı belirtildi.

Haberde, mayısta yapılması planlanan toplantıda, mevcut Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide dahil 2005-2012'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan mevcut Başbakan Jonas Gahr Store'un da ifade vereceği aktarıldı.

Norveç Parlamentosu Üyesi Jonas Andersen Sayed, NRK'ye yaptığı açıklamada, Epstein belgeleriyle ortaya çıkan bilgilerin görevi kötüye kullanmak ve fonların kötü yönetimi gibi birçok soruyu beraberinde getirdiğine işaret ederek, gelişmelerin tüm sistemin sorgulanmasına neden olduğunu söyledi. Norveç Parlamentosu Kontrol Komitesinin son 20 yılda ülkede görev yapmış tüm dışişleri bakanlarının dinlenmesine karar verdiğini aktaran Sayed, bu nedenle duruşma tarzında düzenlenecek toplantının 2 gün süreceğini kaydetti.

Epstein belgelerinde Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen, Rod-Larsen'in eşi Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ve eski Norveç Başbakanı Thorbjo gibi birçok Norveçli yetkilinin adı geçmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.