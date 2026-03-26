İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı! 'Hürmüz' kartı masada

İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı! 'Hürmüz' kartı masada

İran'ın yarı resmi medya ajansı Tasnim'in ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran'ın ABD'nin 15 maddelik barış önerisine yanıt verdiğini bildirdi. İran, "Hürmüz üzerindeki egemenliğimiz tanınmalı" dedi.

Habere göre Tahran'ın talepleri arasında savaş tazminatı, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin güvencesi ve bölgedeki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıların sona erdirilmesi yer alıyor.

ABD'nin İran'dan talep ettiği 15 maddelik listede tam nükleer silahsızlanma, füze kısıtlamaları, vekalet savaşlarının sınırlandırılması ve Hürmüz Boğazı'na serbest erişim yer alıyordu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İran ise bu 15 maddelik plana karşı, savaştaki maddi kaybın karşılanması üzere savaş tazminatı, gelecekte saldırı olmayacağına dair kesin garanti, Hürmüz Boğazı üzerinde tanınmış egemenlik, kendilerine ve Lübnan gibi müttefiklerine karşı her türlü saldırganlığın durdurulmasını talep etti. ABD yetkilileri İran'ın yanıtını gerçekçi bulmazken iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerin devam ettiği bildirildi. İki ülkeden de konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1937'ye yükseldiğini duyurdu
İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1937'ye yükseldiğini duyurdu
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam Türkiye'ye teşekkür etti
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Soykırım şebekesi coğrafyamızı felakete sürüklüyor
HDI Sigorta'nın internet sitesine "gümüş" ödül
Norveç'te Epstein soruşturması! Son 20 yılda görev yapmış dışişleri bakanları ifade verecek
TRT’den TürkMedya’ya transfer! Ziyad Varol'un yeni görevi belli oldu
AB Snapchat hakkında soruşturma başlattı
Tedesco'dan alkışlanmayı hakeden hareket
Geri dönüşüm tesisindeki havuza düşen işçi öldü
Fuat Oktay: İran'a yönelik saldırılar hukuksuz
Esenyurt'ta 1 milyon 200 bin liralık altın dolu bez parçası çöpe atıldı