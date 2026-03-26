İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı! 'Hürmüz' kartı masada

İran'ın yarı resmi medya ajansı Tasnim'in ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran'ın ABD'nin 15 maddelik barış önerisine yanıt verdiğini bildirdi. İran, "Hürmüz üzerindeki egemenliğimiz tanınmalı" dedi.

Habere göre Tahran'ın talepleri arasında savaş tazminatı, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin güvencesi ve bölgedeki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıların sona erdirilmesi yer alıyor.

ABD'nin İran'dan talep ettiği 15 maddelik listede tam nükleer silahsızlanma, füze kısıtlamaları, vekalet savaşlarının sınırlandırılması ve Hürmüz Boğazı'na serbest erişim yer alıyordu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İran ise bu 15 maddelik plana karşı, savaştaki maddi kaybın karşılanması üzere savaş tazminatı, gelecekte saldırı olmayacağına dair kesin garanti, Hürmüz Boğazı üzerinde tanınmış egemenlik, kendilerine ve Lübnan gibi müttefiklerine karşı her türlü saldırganlığın durdurulmasını talep etti. ABD yetkilileri İran'ın yanıtını gerçekçi bulmazken iki ülke arasındaki diplomatik görüşmelerin devam ettiği bildirildi. İki ülkeden de konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.