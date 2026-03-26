Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk gemisine saldırı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Türk işletenli bir ticari gemiye yönelik saldırıyı büyük endişeyle karşıladığını açıkladı. Açıklamada, “ALTURA” isimli tankerde bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgede ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk gemilerinin hedef alındığı yönünde gelişmeler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

SALDIRIYI BÜYÜK ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ 

Türk İşletenli Bir Ticari Gemiye Yönelik Karadeniz'de Gerçekleştirilen Saldırı Hakkında: Ham petrol taşıyan “ALTURA” isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik bugün (26 Mart) Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz.

27 MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ 

Saldırıya ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli inceleme ve teknik müdahaleler yapılmakta olup, gemide bulunan 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.

TEMASLARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ

Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmaktadır. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz.

Bu doğrultuda ayrıca, ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla, uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.

