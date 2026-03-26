ABD uçak gemisi USS Gerald Ford için kritik karar

ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Girit’teki Suda Üssü’nden ayrılarak bakım ve onarım çalışmaları için Hırvatistan’daki Split kentine doğru hareket ettiği bildirildi.

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin Girit'teki Suda Üssü'nden ayrılarak Hırvatistan'ın Split kentine doğru hareket ettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, söz konusu hareketin yerel protestolarla ilgili olmadığı, geminin, teknik bakım ve onarım çalışmaları kapsamında NATO'nun Split'teki Lora Deniz Üssü'ne yönlendirildiği belirtildi.

LORA ÜSSÜ BAKIM VE ONARIM İMKANI SUNUYOR

Haberlerde, gemide çıkan yangın sonrası bazı bölümlerde hasar oluştuğu, Lora Üssü'nün ise nükleer tahrikli savaş gemilerine yüksek güvenlik standartlarında bakım ve onarım imkanı sunduğu ifade edildi.

Ayrıca söz konusu üssün, NATO çerçevesinde çok uluslu askeri eğitim ve güvenlik faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı ve ABD 6. Filosu ile işbirliği açısından önemli bir merkez olduğu kaydedildi.

YANGIN ÇIKMIŞTI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye - Romanya / Canlı anlatım
Türkiye - Romanya / Canlı anlatım
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu
Horoz dövüştüren 23 kişiye para cezası
Horoz dövüştüren 23 kişiye para cezası
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi
Kan donduran itiraf! Ölü bulduğunu söylemişti: Cinsel birliktelik yaşadık sonra...
Kan donduran itiraf! Ölü bulduğunu söylemişti: Cinsel birliktelik yaşadık sonra...
Donald Trump: Bunlar hasta insanlar, nükleer silah sahibi olamazlar
Donald Trump: Bunlar hasta insanlar, nükleer silah sahibi olamazlar
Hadi Özışık’tan dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu sözleri
Hadi Özışık’tan dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu sözleri
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
NATO: İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri başarıyla engelledik
NATO: İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri başarıyla engelledik
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez"
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin kalemini kırdı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin kalemini kırdı