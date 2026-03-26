İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan şok itiraf: "Ordumuz kendiliğinden çöküşe gidiyor!"

İsrail ordusunda (IDF) sirenler bu kez saldırı için değil, içerideki büyük çöküş için çalıyor. 25 Mart 2026 tarihinde toplanan Güvenlik Kabinesi'nde Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze’den İran’a uzanan çoklu cephelerin artık taşınamaz hale geldiğini duyurdu.

Başbakan Netanyahu ve bakanların yüzüne karşı konuşan Zamir, ordunun operasyonel kapasitesinin sonuna geldiğini vurgulayarak, “Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor. Şu an 10 kırmızı bayrak kaldırıyorum! Yedek askerler artık dayanamıyor, fiziksel ve psikolojik sınır aşıldı. Mevcut yük altında rutin operasyonel hazır bulunuşluğumuzu bile sürdüremeyiz.” ifadelerini kullandı.

ACİL YASAL DÜZENLEMELER GEREKİYOR

Zamir’in hedefinde sadece savaşın şiddeti değil, hükümetin askerlik yasaları konusundaki belirsizlik de vardı. Özellikle ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulmasına dikkat çeken Zamir, acil personel takviyesi yapılmadığı takdirde cephenin boş kalacağı konusunda uyarıda bulundu: “Acilen askerlik ve yedek hizmet yasalarını çıkarmak zorundasınız. Aksi takdirde ordu sistemik olarak çökecek.” İsrail basınından i24NEWS ve Arutz Sheva’nın haberlerine göre; Zamir’in bu