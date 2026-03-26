İran'dan 12 yaş üstüne şoke eden savaş çağrısı!

İran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu öncülüğünde başlatılan “İran İçin Vatan Savunucuları” kampanyasıyla 12 yaşından büyük gönüllüler savunma ve lojistik destek görevleri için çağrıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Tahran Kültür ve Sanat Yardımcısı Rahim Nadali, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada halkı, "vatanı savunanlara" destek olmaya çağırdı.

Başlattıkları "İran İçin Vatan Savunucuları" kampanyasında her türlü beceriye sahip bireylerin yer alabileceğini belirten Nadali, "İlgili tüm kişilerin uzmanlık ve yeteneklerine göre vatan savunmasında rol alabileceği bir zemin oluşturmaya karar verdik." dedi.

İSTER DEVRİYE, İSTER YEMEK SERVİSİ...

Nadali, bu çerçevede kampanyaya katılanların, "devriyelere katılım, istihbarat sağlama, araç durdurma ve arama devriyesi gibi operasyonel ve güvenlik alanları, araç, mali ve ekipman desteği ile kentte araç konvoylarının oluşturulması gibi lojistik ve destek alanları, yemek pişirme, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı, saldırılardan zarar gören evlerin tadilatı gibi hizmet ve tedarik alanları, doktor ve hemşirelerin sağlık kuruluşlarında görevlendirilerek yaralılara yardım etmesi gibi sağlık ve tedavi alanlarında" görevlendirileceklerini aktardı.

12 YAŞ ÜSTÜ HERKESE AÇIK

Kayıt olmak isteyenlerin Tahran genelindeki Besic noktalarını ziyaret edebileceğini ifade eden Nadali, "Kayıt olmak isteyeler ilgili formu doldurarak listeye eklenebilirler. Bu kampanya12 yaşından büyük gönüllülere açıktır." ifadelerini kullandı.

Devim Muhafızları Ordusuna Bağlı milis güç Besic, ülke genelinde 12 yaşından büyük bireylerin katılımıyla faaliyetlerini yürütüyor.

