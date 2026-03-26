Horoz dövüştüren 23 kişiye para cezası

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda horoz dövüştürdükleri tespit edilen 23 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Mart'ta Hasköy ilçesinde bir adreste horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bir şüpheliye ait evin ahırında gerçekleştirilen operasyonda horoz dövüşü organize eden 1 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen 22 kişi yakalandı, 4 horoza el konuldu.

Horozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi, 23 kişiye para cezası uygulandı.

