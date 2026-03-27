A Milli Takım’ın rakibi Kosova oldu

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya ile Kosova arasında Bratislava'daki Tehelné Pole Stadyumu'nda oynanan mücadelede toplam 7 gol atıldı ve karşılaşmayı Kosova 4-3 kazandı. Bu sonuçla Kosova finale yükselirken, A Milli Futbol Takımı'nın play-off finalindeki rakibi oldu.
2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya ile Kosova, Bratislava'da bulunan Tehelné Pole Stadyumu'nda (Slovakya Ulusal Futbol Stadyumu) karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Kosova, 4-3 kazandı.
GOL DÜELLOSU
Kosova’ya galibiyeti getiren golleri 21.dakikada Hodza, 47.dakikada Asllani, 60.dakikada Muslija, 72.dakikada Hajrizi kaydetti. Slovakya’nın gollerini ise 6.dakikada Martin Valjent, 45.dakikada Haraslin ve 90+3.dakikada Sterelec kaydetti.
RAKİBİMİZ KOSOVA OLDU
Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası play-off finalindeki rakibi Kosova oldu. Bu müsabaka 31 Mart Salı günü, Kosova’nın sahasında oynanacak.