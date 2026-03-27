Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Motorine yeni zam yolda

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, küresel piyasalardaki artışlar nedeniyle yarından itibaren geçerli olacak şekilde büyük bir zam yansıması bekleniyor. Zam miktarının pompa fiyatlarına ortalama 6,23 TL olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

Körfez bölgesine yayılan ABD-İsrail ve İran savaşı, dünya petrol arzının düzenini resmen bozdu. Küresel petrol geçişinin yaklaşık yüzde 30'unun sağlandığı Hürmüz Boğazı'nın işlevsiz kalması ve gemilerin mahsur kalmasıyla tedarik zincirleri kırılırken, bu durum akaryakıt fiyatlarını doğrudan tetikledi.

Yaşanan küresel krizin yansıması olarak, motorinde bugün devreye giren indirimin hemen ardından 6,23 liralık bir zam beklentisi oluştu. Hürmüz'deki tıkanıklığın maliyetleri artırmasıyla birlikte, söz konusu zammın yarından itibaren akaryakıt pompalarına yansıtılması öngörülüyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 68.63 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 69.76 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 70.03 TL

LPG: 30.29 TL