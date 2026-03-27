Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü! Motorine yeni zam yolda

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına, küresel piyasalardaki artışlar nedeniyle yarından itibaren geçerli olacak şekilde büyük bir zam yansıması bekleniyor. Zam miktarının pompa fiyatlarına ortalama 6,23 TL olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

Körfez bölgesine yayılan ABD-İsrail ve İran savaşı, dünya petrol arzının düzenini resmen bozdu. Küresel petrol geçişinin yaklaşık yüzde 30'unun sağlandığı Hürmüz Boğazı'nın işlevsiz kalması ve gemilerin mahsur kalmasıyla tedarik zincirleri kırılırken, bu durum akaryakıt fiyatlarını doğrudan tetikledi.

Yaşanan küresel krizin yansıması olarak, motorinde bugün devreye giren indirimin hemen ardından 6,23 liralık bir zam beklentisi oluştu. Hürmüz'deki tıkanıklığın maliyetleri artırmasıyla birlikte, söz konusu zammın yarından itibaren akaryakıt pompalarına yansıtılması öngörülüyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 68.63 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 69.76 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 70.03 TL

LPG: 30.29 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Turizimde taktik savaşları dönemi
Turizimde taktik savaşları dönemi
NATO zirvesi bu yıl Ankara’da
NATO zirvesi bu yıl Ankara’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilere tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilere tebrik telefonu
Romanya basını Türkiye'nin zaferini konuşuyor
Romanya basını Türkiye'nin zaferini konuşuyor
Ali Koç'un oğlunun giydiği Türkiye forması gündem oldu! Formanın arkasında yazana bakın
Ali Koç'un oğlunun giydiği Türkiye forması gündem oldu! Formanın arkasında yazana bakın
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Kripto para düzenlemesi geri çekildi: AK Parti'den açıklama geldi
Kripto para düzenlemesi geri çekildi: AK Parti'den açıklama geldi
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlar gözaltında
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlar gözaltında
Vincenzo Montella'yı kızdıran soru! Rumen gazeteciye tokat gibi cevap
Vincenzo Montella'yı kızdıran soru! Rumen gazeteciye tokat gibi cevap
Toplu taşıma ücretsiz oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı kimler yararlanacak?
Toplu taşıma ücretsiz oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı kimler yararlanacak?
Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor
Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor