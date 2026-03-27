Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltında! Yasak ilişki yaşadığı kadını...

UŞAK, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar inanılmaz. İhalelerden rüşvet almak, tüm malını şoförüne devretmek ve yasak ilişki yaşadığı sevgilisini işe almak bu iddialardan sadece bir kaçı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

11 kişi gözaltına alındı

Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İhalelerde rüşvet payı
Soruşturma dosyasına göre, belediye tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapıldığı, oluşan farkın ise rüşvet olarak alındığı öne sürüldü. Ayrıca ihale verilen şirketlere, yeni kurulacak işletmelerde Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık payı verilmesi yönünde baskı yapıldığı, aksi halde ihalelerin verilmediği ifade edildi.

"BAĞIŞ" adı altında para

Belediye başkan yardımcılarının, Uşak Spor’a yardım ve bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra, belediye başkanının makamına getirilen nakit paraların makbuz kesilmeden özel kalem üzerinden teslim alındığı ve zimmete geçirildiği iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında, belediye başkanı ve üst düzey yöneticilerin gece eğlence mekanlarında yaptığı harcamaların, “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediye bütçesinden karşılandığı ifade edildi.

Tüm malını şoförüne devretti
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Özkan Yalım’ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyon kapsamında el konulabileceği ihtimalini değerlendirerek, üzerine kayıtlı tüm mal varlığını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği yer aldı.

Yasak ilişkisini yüksek maaşla kadroya aldı

Evli ve 3 çocuk babası olan Özkan Yalım’ın, gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen A.A. isimli kişiyi 2024 yılında yüksek maaşlı kadro ile belediyede işe aldığı, ancak söz konusu kişinin fiilen belediyede görev yapmadığı belirtildi.

Bununla birlikte, Yalım’a ait Yalım Garden Tesisleri’nde çalışan bazı personellerin belediye kadrosunda gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği yer aldı.

Para istediler vermeyince...
Dosyada yer alan müşteki ve gizli tanık beyanlarına göre, iş insanı E.A’dan belediyeye 10 araç talep edildiği, E.A’nın bu talebi kabul etmemesi üzerine aynı hafta sahibi olduğu AVM’nin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği bilgisine yer verildi.

MASAK VE HTS VERİLERİ DOSYADA

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheliler arasında yoğun iletişim trafiği tespit edildiği, MASAK raporlarında ise kaynağı belirsiz yüksek para hareketleri, yurt dışı transferler ve mali profil ile uyumsuz işlemler bulunduğu belirtildi. Tanık ve müşteki beyanlarının teknik ve mali verilerle örtüştüğü ifade edildi.

