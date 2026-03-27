TÜİK açıkladı: Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik kayısı ve zerdalide

TÜİK’in 2025 verilerine göre bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik kayısı ve zerdalide 594,9 oldu. Tahıllarda üretim talebi karşılama oranı 91,1 seviyesinde kaldı. Buğdayda yeterlilik 104,3, mısırda 73,1, soyada 4,2 olarak hesaplandı. Sebzelerde ise üretim talebi aştı ve oran 108,8’e ulaştı. Turunçgillerde genel olarak yeterlilik sağlandı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin “Bitkisel Ürün Denge Tabloları” verilerini yayımladı. Buna göre, bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi kayısı ve zerdalide gerçekleşti.

Verilere göre tahıl ürünleri toplamında 2024-2025 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama oranı 91,1 olarak kayda geçti. Buğdayda yeterlilik 104,3 düzeyinde ölçülürken, durum buğdayında bu oran 202,0, diğer buğdayda ise 92,3 oldu. Arpada yeterlilik 84,6, mısırda 73,1 ve soyada 4,2 seviyesinde kaldı.

MEYVEDE YÜKSEK ORANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik 594,9 ile kayısı ve zerdalide gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan tüm ürünlerde üretimin kendine yeterli olduğu görüldü. Çayda yeterlilik 96,1, muzda 80,7 ve cevizde 82,8 olarak hesaplandı.

SEBZEDE ÜRETİM TALEBİ AŞTI

Sebze ürünleri toplamında ise yurt içi üretim, talebi aşan bir görünüm ortaya koydu. 2024-2025 döneminde sebzelerde yeterlilik 108,8 olarak gerçekleşti. Ürün bazında bakıldığında sakız kabakta 116,2, hıyarda 115,7 ve domateste 112,3 ile yüksek oranlar öne çıktı.

YETERLİLİK DERECESİ NEYİ GÖSTERİYOR

TÜİK verilerine göre yeterlilik derecesi, bir ürünün yurt içi üretiminin toplam talebi ne ölçüde karşıladığını ortaya koyuyor. Değerin 100’ün altında kalması üretimin talebi karşılayamadığını, 100’ün üzerinde olması ise arz fazlasına işaret ediyor.