Kimin bu İHA'lar? Ordu'dan sonra şimdi de Sakarya'da bulundu

SAKARYA’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde insansız hava aracına (İHA) ait parçalar bulundu. Sahilde İHA parçalarını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesiminde bulunan İHA için güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, kıyıya vuran parçaları detaylı inceleme yapılmak üzere topladı. Ele geçirilen İHA parçalarının hangi araca ait olduğunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ordu'da 5 gün arayla Ünye ve Fatsa sahilde de insanız hava aracına ait parçalar bulunmuştu.