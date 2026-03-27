Bu yaz itibariyle 2 yıl hava bildiğimiz gibi olmayacak! El Nino Türkiye'yi vuracak

TÜRKİYE bu yaz itibariyle 'yaramaz çocuk' lakaplı El Nino'nun etkisine giriyor. Uzmanlara göre bu aşırı sıcak hava döngüsü 1.2 2 yıl sürecek ve sıcakla birlikte dolu, fırtına, selleri getirecek. El Nino ile alışıla gelen yağış rejimini bozulurken, bildiğimiz mevsim döngüleri de altüst olacak. İklim Bilim uzmanının açıklamasına göre Pasifik kaynaklı El Nino, Türkiye'ye okyanus atmosferini taşıyacak.

Pasifik Okyanusu’nda hava dengeleri değişiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, "La Nina" döneminin sona erdiğini ve "yaramaz çocuk" lakaplı El Nino’nun geri döndüğünü duyurdu. İklim bilimcilerin 1998'den bu yana en etkili süreçlerden biri olabileceği konusunda uyardığı bu yeni dönem, Türkiye’de yaklaşık 2 yıl sürecek aşırı sıcakları ve beklenmedik hava olaylarını beraberinde getirecek.

İKLİM UZMANI ÜRKÜTTÜ

TRT'den Mine Yagıcı Çiftci'nin haberine göre, İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, El Nino’nun Pasifik kaynaklı bir oluşum olmasına rağmen küresel ortalama sıcaklıkları ciddi oranda artırdığını ve bu nedenle Türkiye’nin de bu okyanus-atmosfer olayından etkileneceğini belirtti.

YAZ SICAKLARI ÇOK FENA OLACAK

Küresel ısınma nedeniyle zaten uzayan sıcak mevsim sürelerinin El Nino yıllarında çok daha bariz hale geldiğini ifade eden Bozyurt, özellikle yaz sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını vurguladı.

BU DÖNGÜ 2 YIL SÜRECEK

Bu süreçte Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları, Güneybatı Ege ve İç Anadolu bölgelerinin aşırı sıcaklardan en çok etkilenecek alanlar olduğu, ancak kış dahil tüm mevsimlerin yurt genelinde normalden sıcak geçeceği öngörülüyor.

Genellikle 1,5 ile 2 yıl arasında süren bu döngü, Türkiye’de sıcaklık dengelerini sarsacak.

En çok buralar etkilenecek

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, El Nino etkisinin en çok vuracağı yerleri de şöyle sıraladı:

-“Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz’in kıyı kesimleri ve Güneybatı Ege kıyıları ile İç Anadolu aşırı yaz sıcaklıklarından çok daha fazla etkilenir. Ancak bunun dışında genelde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar bütün bölgelerimizde görülür.”

Bu yaz bildiğimiz gibi olmayacak

Yeni dönemin sadece kavurucu sıcaklardan ibaret olmayacağını belirten Dr. Okan Bozyurt, "bildiğinizi unutturacak" cinsten anormal yağışlar ve ani hava olaylarına karşı uyarıda bulundu.

EL NİNO ile bildiğimiz hava olayları bambaşka hal alacak. Aşırı sıcaklarla birlikte şiddetli yağışlar, dolu ve seller gelecek.

Sıcak, fırtına, dolu

1997-1998 yıllarındaki "Süper El Nino" döneminde Bartın’da yaşanan büyük sel felaketini hatırlatan Bozyurt, artan deniz suyu sıcaklıklarının atmosfere devasa bir enerji ve buharlaşma yüklediğini söyledi. Bu enerji birikiminin; süper hücreli fırtınalar, şiddetli dolu yağışları, kısa süreli ancak yıkıcı gök gürültülü sağanaklar gibi ekstrem olayları tetikleyeceği ifade ediliyor.

İklim uzmanı Okan Bozyurt şunları söyledi:

-"El Nino’lu yıllarda sıcaklıklar normalin üzerinde ama yağışlar kesilecek diye bir kural yok.

-Yağışlar oluyor, hatta anormal yağışlar da meydana gelebiliyor.

-1997-1998’de dünyada süper El Nino vardı. Batı Karadeniz'de 1998’in Mayıs ayında Bartın’da sel meydana gelmişti."



-"Karadeniz Bölgesi’nde daha fazla hava olayı görülecek. Diğer bölgelerde de yağışlar düzensiz oluyor. Aşırı sıcaklığa bağlı olarak birdenbire gelişen aşırı yağışlar ve seller meydana gelebiliyor."