İzmir'den gelen cinayet haberi! Eski eşini sokakta öldürüp intihar etti

İzmir’in Bayraklı ilçesi, gece saatlerinde sarsıcı bir aile faciasına sahne oldu. İki çocuk annesi Havva Çubukçu (34), ayrıldığı eski eşi Uğur Baycan tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinden gelen kadın cinayeti haberi kan dondurdu. Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'ta ikamet eden 34 yaşındaki Havva Çubuklu ile eski eşi 37 yaşındaki Uğur Baycan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Evden sokağa taşan tartışmada Uğur Baycan, yanındaki tabancayla Havva Çubukçu'ya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Havva Çubukçu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇIP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan Uğur Baycan ise Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta aynı silahla intihar etti. İki cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin, 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.