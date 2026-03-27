Çocuğu suç işleyen ailelere ağır cezalar! Ebeveyne de hapis cezası geliyor

Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış ve suç profillerindeki korkunç değişimler hükümeti harekete geçirdi. Bu kapsamda yargıda köklü bir değişim sürecine girildi. Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda yapılan değerlendirmeler baz alınarak yalnızca çocukların değil, bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelerin de ceza alması planlanıyor.

"AİLE GÖREVİNİ YERİNE GETİREMİYOR DEMEKTİR"

Mevcut Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve şikâyete bağlı olan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunun, daha ağır yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Komisyonda önemli açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, özellikle birden fazla suç işleyen çocuklarda aile etkisine dikkat çekerek “12 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları olmadığı için, çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa, aile koruma görevini yerine getirmiyor demektir. Ailelerin çocuklarının suç eğilimlerini kontrol altında tutmaları, tekrarı engelleyecektir. Maddi ve cezai sorumluluğun artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil'in Görüşleri

Suç Dünyasındaki Değişim

Hukukçuların Önerileri

HAPSE GİRMEK ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLDU

Suç dünyasındaki ürkütücü değişime de değinen Başarangil, çocukların artık cezaevine girmeyi bir “sosyal statü” olarak gördüklerini vurguladı. ‘Karşılaştığımız profiller kitaplarda okunanlar gibi değil’ diyen Başarangil şöyle devam etti:

Çocuklar suç işlemeye çok meyilli. Uyuşturucudan ağır suçlara hızlı bir evrilme var. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı olması nedeniyle çocuklar direkt ‘Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?’ diye soruyor. Cezaevine girmek akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme ve övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor. Bu adımla, çocukların suça itilmesinde ihmali olan ebeveynlerin daha etkin bir denetime tabi tutulması amaçlanıyor.