EPDK'den dağıtıcılar arası LPG ticaretine yönelik düzenleme

EPDK'den dağıtıcılar arası LPG ticaretine yönelik düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtıcılar arası LPG ticaretine ilişkin kararında değişikliğe giderek rafinericilerden temin edilen LPG'yi de kapsama aldı.

EPDK'nin Dağıtıcılar Arası LPG Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcılar arası LPG ticareti izin başvurusu, izleme dönemi ve/veya faaliyet dönemi içinde ithalat yoluyla veya rafinericilerden LPG temin etmiş LPG dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek.

Ayrıca, izin sahibi tarafından bir faaliyet dönemi içinde dağıtıcılar arası LPG ticareti kapsamında yapılabilecek toplam teslim miktarı, izin sahibinin aynı dönem içinde ithalat yoluyla ve rafinericilerden temin ettiği LPG miktarından fazla olamayacak. Ancak izin sahibinin, yeni faaliyet döneminde de izin alması koşuluyla, bir önceki faaliyet döneminden kalan ve lisanslı tesislerde bulunan dağıtıcılar arası LPG ticaretine konu edilebilecek stok, bir sonraki faaliyet dönemine aktarılacak.

