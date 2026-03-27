Motorin indirimi sevinçleri kursakta bıraktı! Bu gece çok daha büyük zam var

Motorinin litre fiyatına gelen büyük indirim kısa ömürlü oldu. 24 saat geçmeden motorin için indirimden daha büyük bir zammın haberi geldi. Bu zam 6,23 TL olacak. Zammın gece yarısı pompaya yansıması ve 28 mart 2026 cumartesi günü itibariyle geçerli olması bekleniyor. Benzin fiyatlarında indirim ya da zam ihtimali ise şimdilik bulunmuyor.

İran savaşıyla kapanan Hürmüz Boğazı akaryakıt fiyatlarını bir aşağı bir yukarı çıkıyor. Gece yarısı motorinin litre fiyatına gelen 5 lira 47 kuruşluk indirimle tabelalar değişti. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 68.49 lira, Ankara'da 69.76 lira, İzmir'de 70.03 lira seviyelerine düştü. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İNDİRİMDEN DAHA BÜYÜK ZAM GELİYOR
Motorindeki indirim kısa ömürlü oldu. Artan petrol fiyatları sebebiyle motorine yeni zam geliyor. Üstelik bu zam indirimden daha fazla.

Sektör kaynakları verilerine göre motorin zammı 6,23 lira civarında olacak.

Son dakika bir değişlik olmazsa büyük zam gece yarısı pompaya yansıyacak ve 28 Mart cumartesi günü itibariyle geçerli olacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin indirimi sevinçleri kursakta bıraktı! Bu gece çok daha büyük zam var - Resim: 0

Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.

PETROL FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dün 102,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,89 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 101,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94 dolardan alıcı buldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin indirimi sevinçleri kursakta bıraktı! Bu gece çok daha büyük zam var - Resim: 1

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 62.43 TL
Motorin: 68.63 TL, LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası : Benzin: 62.29 TL
Motorin: 68.49 TL, LPG: 29.89 TL

Ankara : Benzin: 63.49 TL, Motorin: 69.76 TL, LPG: 30.37 TL

İzmir : Benzin: 63.76 TL, Motorin: 70.03 TL, LPG: 30.29 TL

