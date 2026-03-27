ABD'den 3 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı! "Füze ve İHA tehditleri arttı"

ABD'den 3 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı! "Füze ve İHA tehditleri arttı"

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yönelik 3. seviye seyahat uyarısı yayınlayarak, bölgedeki vatandaşlarına devam eden "füze ​​ve insansız hava aracı tehditleri" nedeniyle bölgeden ayrılmayı düşünme veya bulundukları yerde sığınmaya hazır olma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki büyükelçilikleri aracılığıyla ayrı ayrı seyahat uyarısı yayınlandı.

3. seviye seyahat uyarısında bölgede devam eden karşılıklı saldırıların söz konusu ülkelerde "füze ​​ve insansız hava aracı tehditlerini artırdığı kaydedildi.

Uyarıda, bu ülkelerde yaşayan ABD vatandaşlarına bölgeden ayrılmayı düşünme veya bulundukları yerde sığınmaya hazır olma çağrısında bulunuldu.

BAE ve Suudi Arabistan genelinde ticari uçuşların devam ettiği aktarılan uyarıda, buna rağmen gecikmeler ve iptallerin mümkün olabileceği ifade edildi.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

