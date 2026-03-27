Para transferine kısıtlama geldi! Milyonları etkileyecek, işte yeni şart
Bankacılık işlemlerinde gece saatlerine yönelik dikkat çeken bir değişiklik yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), para transferlerinde güvenliği artırmak amacıyla belirli saat aralığında ek doğrulama şartı getirdi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni düzenleme ile 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde, kullanıcıların işlemi tamamlayabilmesi için çipli kimlik kartı ve telefonlarındaki NFC (temassız doğrulama) özelliğini kullanması zorunlu olacak. Bu şartları karşılamayan kullanıcılar için dijital bankacılık işlemlerinde kısıtlamalar gündeme gelecek.
Uygulamayla birlikte özellikle riskli saat dilimi olarak görülen gece saatlerinde yapılan para transferlerinin daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor.
Eski tip kimlik kartı kullanan ya da telefonunda NFC bulunmayan vatandaşlar, bu saatler arasında işlem yapmakta kısıtlanacak.
Yeni uygulama sayesinde kart limitinin izinsiz artırılması veya nakit avans çekimi gibi riskli işlemlerin engellenmesi hedeflenirken, bankaların da BDDK’nın belirlediği bu yeni güvenlik adımlarını sistemlerine entegre etmek için çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.