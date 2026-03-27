Para transferine kısıtlama geldi! Milyonları etkileyecek, işte yeni şart

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni düzenleme ile 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde, kullanıcıların işlemi tamamlayabilmesi için çipli kimlik kartı ve telefonlarındaki NFC (temassız doğrulama) özelliğini kullanması zorunlu olacak. Bu şartları karşılamayan kullanıcılar için dijital bankacılık işlemlerinde kısıtlamalar gündeme gelecek.