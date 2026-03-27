Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü ortaya çıktı

İsrail ve ABD'nin düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in ofisindeki güvenlik kamerasına yansıyan son karesi yayınlandı. Görüntünün, saldırıdan sadece 23 dakika önce kaydedildiği belirtiliyor.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken İran'a karşı askeri bir operasyon başlattı. Bu saldırılarda eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran medyası, Hamaney'in ofisindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen ve ölümünden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edilen son görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Saldırıya karşılık veren İran; İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki belirlenmiş hedefleri vurdu. Bölge ülkelerini de kapsayan bu karşılıklı saldırılarla birlikte, müzakere süreci yerini geniş çaplı bir askeri hareketliliğe bıraktı.

HAMANEY'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

İran medyası bugün, Ayetullah Hamaney'in ofisindeki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntüsünü yayınladı.

Karenin, Hamaney'in ölmeden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edildi.