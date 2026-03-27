'İran çok büyük bir hediye verdi' demişti! Trump o hediyeyi açıkladı

Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiğini söylediği hediyenin, İranlıların "8 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeleri" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerle ilgili dün yaptığı "İran bize bir hediye gönderdi" yönündeki ifadesinin içeriğini açıkladı.

ABD Başkanı, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, "Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz." dediklerini aktardı.

"O haberi görünce dedim ki..."

Bu konuyu önce önemsemediğini ancak sonra bir Amerikan televizyonunda Hürmüz Boğazı'ndan 8 petrol tankerinin geçtiği haberini gördüğünü belirterek, "Bu olay iki gün önceydi ve yarın gemiler yola çıkacak. O haberi görünce dedim ki 'Sanırım doğru kişilerle görüşüyoruz'. Gemiler sanırım Pakistan bayraklıydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İranlıların daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arkadaşları Nermin'den haber alamayınca ekipler eve gitti! İçiri girdiler ve...
Arkadaşları Nermin'den haber alamayınca ekipler eve gitti! İçiri girdiler ve...
ABD Başkanı Trump'ın imzası banknotlarda yer alacak
ABD Başkanı Trump'ın imzası banknotlarda yer alacak
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde 6 kişi öldü
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde 6 kişi öldü
Putin ile Trump arasında karşılıklı saygı vurgusu
Putin ile Trump arasında karşılıklı saygı vurgusu
A Milli Takım’ın rakibi Kosova oldu
A Milli Takım’ın rakibi Kosova oldu
Trump: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim
Trump: İran'da enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık
Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asisti anlattı
Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asisti anlattı
Keçeli: Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
Keçeli: Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 17 kişi tutuklandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 17 kişi tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan şok itiraf: "Ordumuz kendiliğinden çöküşe gidiyor!"
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan şok itiraf: "Ordumuz kendiliğinden çöküşe gidiyor!"