Eski eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, eski eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

2169 Sokak'ta ikamet eden Havva Ç. (34) ile eski eşi Uğur B. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Evden sokağa taşan tartışmada Uğur B, yanındaki tabancayla Havva Ç'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Havva Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Uğur B. ise Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta aynı silahla intihar etti.

İki cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin, 2 çocuklarının olduğu öğrenildi.