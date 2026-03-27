Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 kişi öldü, yaralılar var
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan V.B. ve 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.