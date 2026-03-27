BIST 12.628
DOLAR 44,46
EURO 51,29
ALTIN 6.334,01
HABER /  GÜNCEL

Yaşar Güler'den Epstein ve İncirlik iddiasına yalanlama

Anadolu Ajansı
Bakan Güler, Jeffrey Epstein'in özel jetinin İncirlik Hava Üssü'nü kullandığı iddiasını yalanladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İddialar kapsamında bir ihbar, şikayet veya resmi bildirim bulunmamaktadır." dedi.

Abone ol

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Milli Savunma Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili iddiaları hatırlattı.

Taşcı, soru önergesinde, Epstein'e ait özel jetin İncirlik Hava Üssü'nü iniş, kalkış ya da transit amaçlı kullanıp kullanmadığını, askeri hava üslerinde insan ticareti ve çocukların yasa dışı taşınmasına karşı korunması amacıyla Bakanlıkça uygulanan özel bir denetim veya risk önleme mekanizmasının olup olmadığını sordu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yanıtlanan soru önergesinde, tüm askeri hava üslerinin, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca 1. derece askeri yasak bölge statüsünde olduğu hatırlatıldı.

Bu tesislere giriş ve çıkışların yalnızca yetkilendirilmiş personel ve özel izinli araçlar tarafından biyometrik doğrulama ve sıkı kimlik kontrolü eşliğinde gerçekleştirildiğinin vurgulandığı yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Hava Üssü), mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan bir Türk Hava Kuvvetleri tesisidir. İncirlik Hava Üssü içerisine yurtdışından gelen veya Üs üzerinden yurtdışına çıkan her türlü malzemeye Ticaret Bakanlığına bağlı İncirlik Gümrük Müdürlüğü tarafından, Üs içerisine yurtdışından gelen ya da Üs üzerinden yurtdışına giden şahıslara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı Pasaport Polisi tarafından ilgili mevzuatları uyarınca işlem yapılmaktadır. Yazılı soru önergesinde belirtilen iddialar kapsamında bir ihbar, şikayet veya resmi bildirim
bulunmamaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
